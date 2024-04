Laskesportlased avavad mälestusvõistlustel välihooaja, teiste seas paar olümpialast

Heli Rassi mälestusvõistlust on Elvas korraldatud 1973. aastast saadik. Pärast seda, kui noor, andekas ja tolle aja Eesti parim ning Elvas treeninud laskur Heli Rass vaid 21 aasta vanuselt leukeemiasse suri. Siis nimetatigi Elva karikavõistlused tema nime järgi ümber ning praeguseks on mälestusvõistlusest välja kujunenud üks pikima ajalooga Eesti laskmise mõõduvõtte.

Tänavu on Elva laskespordiklubi korraldataval turniiril kavas 12 laskeharjutust, mille seas on laskmised nii püssidest kui püstolitest, alustades kümnelt ja lõpetades 50 meetrilt. Ka võistlusklasse on palju ning nii kostab seal pauke reedest pühapäevani.