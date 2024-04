Esimesed kolm kuud pole Tartust veel säravat Euroopa kultuuripealinna teinud

Värviliste tulede ja valju muusika saatel 26. jaanuari õhtul Emajõe kaldal alanud Euroopa kultuuripealinna aasta on neljandik oma programmi ajast ammendanud. Kuidas on kolm kuud kulgenud? Millist mõju on see tartlastele avaldanud? Mis paistab lähemas tulevikus?