Tänasest on Tartu Karlova kooli 3.–8. klassid vähemalt nädalaks saadetud distantsõppele. Terviseamet on tuvastanud, et suur hulk selle kooli õpilastest on nakatunud koroonaviirusega ning tegu on just viimastel nädalatel võidukäigule asunud omikrontüvega.