INTERVJUU ⟩ Maailmarändurist judoka: profikarjäär välja ei tulnud, seega miks mitte kõikides riikides judot teha

See on päris pikk lugu, aga umbes kümne aasta eest soovisin ma käia judoturneel. Plaan oli minna nelja parimasse judoriiki, aga et Prantsusmaa on üks neist, mõtlesin minna Jaapanisse, Brasiiliasse, Venemaale ja võib-olla Mongooliasse. Läksin Jaapanisse, kus plaanisin aasta aega veeta, aga mulle meeldis seal nii väga, et elasin seal kolm aastat. Kui ma Prantsusmaale naasin, soovisin profikarjääri jätkata, aga kahjuks ei tulnud see välja. Nii mõtlesingi, et miks mitte kõikides riikides käia ja judot teha, kasvõi kogemuse pärast. Kuigi enamik nii mõtlevad, siis tegelikult pole see nii ulmeline ega raske, kui paistab.