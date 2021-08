Tänini kaitseliidu tegevliige Rootsmäe on praegu auastmelt kapten, tema erialad on taktikaline luure – «minu töö algab siis, kui vaenlane on maale tulnud, ma ei hiili Moskvas binokliga ringi» – ning relvastus – «ma õpetan kergerelvastust, olen selleks koolitatud brittide kergerelvastuskoolis».