Õnne Pillak: kolm olulist sammu perede heaolu parandamiseks

Selleks et Eestis sünniks rohkem lapsi, on vaja väärtustada igat last – nii neid, kes on juba sündinud, kui ka neid, keda alles planeeritakse. Riigikogus vastu võetud perehüvitiste seaduse muudatused just neile eesmärkidele kaasa aitavad. Edaspidi ei arvestata vanemahüvitise perioodi koroonakriisi ajal töötuna arvel oldud aega, peretoetusi hakatakse maksma ka surnult sündinud laste vanematele ning 16–19-aastastele lapsetoetuste maksmist pikendatakse sügisel kuu võrra.