«Ilmaga on meil tõsiselt vedanud, mistõttu on abikäsi rohkem, kui oleksime osanud oodata,» kommenteeris projekti üks eestvedajatest, maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg talgupäeva kiiret kulgu. Linnasalu rajamise talgutele oli end kirja pannud 35 inimest, kuid kohale tuli rohkem abilisi.

Elurikkust jagub Vabaduse puiestikus nüüd küllaga, sest talgulised istutasid sinna puid ja väiksemaid taimi. «Siin on kõrged maasikad Haage mõisast, lisaks magesõstart, sinilille, ülast, mõned sõnajalad ja kuutõverohtu, aga esindatud on ka pihlakas, toomingas, sarapuu ja kuslapuu,» loetles Karro-Kalberg. Sinililled ja ülased toodi ühelt raielangilt, mille kohta andis RMK teada, et on raiutud sinilille kasvukohas metsa.