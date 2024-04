Endine lennujaama juht ja vallavanem asub juhtima kommunaalettevõtet

Jõgeva valavalitsus andis teada, et uue juhi käe all jätkab OÜ Kuremaa Enveko koostöös vallavalitsusega muudatusi, et olla edaspidi vallale majandustegevuse partneriks. Osaühingu ülesannete seas hakkab olema valla majandustegevusega seotud hangete läbiviimine, haldustegevuse, heakorra ja remonditööde korraldus.

Argo Annuk tõdes, et väikeses ettevõttes tuleb olla nagu Hunt Kriimsilm, kel oli üheksa ametit, kuid kõik on tehtav. «Uue asja loomine on väljakutse, mis annab sädet ja särtsu. Väike ärevus on ka sees, et kõik läheks nii, nagu soovitud,» sõnas värskelt ametisse astunud juht.