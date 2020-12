Galerii ⟩ Jõululaadal sai rahus ja vaikuses maitsta kodumaist džinni ja Türgi maiustusi

Kui tavaliselt tuleb jõululaadal kaupade lähemalt nägemiseks inimeste vahelt läbi trügida ning kiiresti tegutseda, et soovitud toodetest mitte ilma jääda, siis täna oli Tartu Näituste messikeskuses vaiksem. Inimesi liikus hõredalt, kauplejad hindasid külastajate arvu 100-st väiksemaks.

Leppida tuleb vähesega

Juta Tani oli Tartu jõululaadale tulnud pakkuma erinevaid eeterlikke õlisid ning pakkus veel kätemassaaži teenust. Tema sõnul aitavad õlid erinevaid tervisehädasid leevendada ning ergutavad meeli. «Õlimaailmaga puutusin kokku esimest korda seitse aastat tagasi ning tänaseni on väga põnev,» rääkis Tani. Inimesi oli ka tema sõnul esimesel päeval oodatust vähem, kuid praegusel ajal tuleb sellega leppida. «Meie pidime tegelikult kaupa müüma ilumessil tänavu kevadel, aga see jäi ära ning nüüd oleme selle asemel siin jõululaadal. Loodame, et homme tuleb rohkem külastajaid,» selgitas ta.

Kaugelt jäid silma punased, sinised või kollased läikivad maiustused, mida pakkusid laadal kolmes kohas erinevad kaupmehed. Need Türgi päritoluga maiustused on saadaval ainult laatadel ning möödkäijad seisatasid lettide juures uudishimulike pilkudega.

Jõulukuusked toonikuks

Sama palju põnevust tekitasid jõululaadal kaks džinnitootjat, kellest üks on Tartumaalt, teine tegutseb Saaremaal. Tohi džinni leti juures rääkisid müüjad, et tegemist on väga erilise džinniga, sest selle valmistamiseks on kasutatud murakaid. Selliseid džinne on kaupmehe jutu järgi maailmas ainult kolm. Kodumaist džinni toodetakse aga vanas mõisa viinavabrikus, Kohilas.

Tema konkurent, ajakirjanik ja ettevõtja Tarmo Virki, rääkis mõni meeter eemal asuvas boksis aga, et just Saaremaalt tulevad kõige paremad Eesti džinnid. Lahhentagge nimelise kaubamärgi all tegutsev Virki kasutab muuhulgas toonikute valmistamisel vanasid jõulukuuski. «Me kasutame igal aastal erinevaid Eesti jõulukuuski ja toodame neist toonikuid, mille maitse on väga eriline. Esimest aastat on müügil ka alkoholivaba džinn, mille järgi inimestel juba ammu huvi oli,» rääkis Virki.