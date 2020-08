Ööpäevaga lisandus 11 positiivset testitulemust, neist kolm Tartus

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kolm positiivset tulemust Tartu linna ja 2 Harjumaale (1 Tallinna). Jõgevamaale, Ida-Virumaale ja Lääne-Virumaale laekus igasse ühte üks positiivne tulemus. KOlme positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata.

Neli uut juhtumit lisandus Vabanki puhangule (täna kl 7.30 seisuga oli selles puhangus kokku nakatunud 33 inimest). Ida-Virumaa juhtum ja Harjumaa juhtum on Hispaaniast sisse toodud. Kaks teadmata maakonnaga juhtumi puhul on tegemist meremeestega. Ülejäänud nakatunute puhul veel asjaolusid täpsustatakse.

4. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi neli inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 394 Covid-19 haigusjuhtumit 381 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1937 inimest. Neist 1468 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,8%), 469 inimese puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.