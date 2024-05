Mitmel pool põles kulu

Teisipäeva pärastlõunal kella poole nelja ajal sai häirekeskus teate, et Jõgeva vallas Rahivere külas põleb kuur ja tuli ohustab lähedal asuvat suvemaja, lauta ja sauna. Kõrvalasuvad hooned õnnestus põlengust päästa, kuid kuur hävis tulekahjus. Põlengu põhjus ei ole veel selge.

Samal päeval veidi enne nelja käisid päästjad Tartu külje all Tõrvandi alevikus Raudrohu tänaval kustutamas 40 ruutmeetrit kulu.

Veidi enne kella üheksat käisid päästjad Põltsamaa vallas Tõivere külas kustutamas kulu, mis süttis hooletust oksahunniku põletamisest. Elanik püüdis põlengut aiavoolikuga piirata, kuid tule levikule panid lõpuks piiri päästjad. Põleng jõudis levida pea poolele hektarile. Lõkkepõletaja jäi voolikuga edasist tuleohutust valvama. Päästjad juhivad tähelepanu, et iga lõkkesüütaja kohustus on tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.