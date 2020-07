Tammeka noortevõistkond tuli Eesti parimaks ja seisab Euroopa lävel

Finaal Tammeka ja Legioni vahel polnud kaugeltki lihtne, eriti pärast seda, kui tallinlaste poolel sai juba avapoolajal punase kaardi keskkaitsja Marcus-Aurelius Touru ning meeskonnal tuli edasi mängida vähemuses. Hoolimata sellest, et võimalusi tekkis mõlemal poolel, väravaid esimesel poolajal ei tulnud. Alles tasavägise kohtumise 81. minutil avas skoori lõpuks Karl Tammeoru koostöös hea eeltööga Patrick Genro Veelmalt, vormistades Tammeka kasuks kohtumise ainsa värava. Vastased tartlastele enam konkurentsi pakkuda ei suutnud ning esmakordselt toimunud turniiri võidu üle sai rõõmustada Tartu Tammeka meeskond.

Tugev sats

Tammeka tegevjuhi Kristjan Tiiriku sõnul oli laupäevane karikavõit erilise tähtsusega, aga põnev on olnud kogu turniir. «See on väga tervitatav, et just U19 vanuse paremik sai omavahel mängida. Võit näitab, et meil on selles vanuses head aastakäigud ja palju tugevaid mängijaid,» ütles Kristjan Tiirik.

Tiirik iseloomustas finaalkohtumist tasavägisena. «Noorte jalgpallile omaselt oli seal pidevalt eksimusi, võitlus käis edasi-tagasi ja ei saa öelda, et keegi oleks üle olnud. Kui tuli punane kaart, võttis mäng sellise pöörde, kus Tammeka mängijad oma võimalused hästi ära kasutasid,» sõnas Tiirik.

Tugev noorte mängijate sats annab tema sõnul eeldused küll Tammeka esindusmeeskonna kvaliteedi tõstmiseks, aga kahe liiga vahel on pikk teekond, mis nõuab kõvasti vaeva. «Muidugi on selline tulemus noorte osas positiivne ja näitab mängijate potentsiaali esindusvõistkonna jaoks, aga noorteliigast edasi liikumine tähendab individuaalselt eraldi töötamist ja arenguvestlusi kõigi mängijatega,» selgitas Tiirik. Noorte ja täiskasvanute mäng on sootuks erinev ja seetõttu oli Tiiriku sõnul hea, et toimus uus U19 eliitliiga meistriliiga turniir.

«See oli väga hea idee, sest mujal maailmas, näiteks Saksamaal, mängitakse noorte vahel veel rohkem. Omaealistega mängimine on võrdsem, näiteks sai Patrick Genro Veelma võtta sel turniiril tunduvalt rohkem liidrirolli kui ta seda saaks teha esindusmeeskonna koosseisus.»

Tammekal püsib lootus mängida UEFA Noorteliigas, kui Eesti osutub valituks. UEFA noorteliiga koosneb 64 võistkonnast, kellest pooled on Meistrite liiga alagrupiturniirile pääsenud meeskondade U19 võistkonnad ning pooled riikide valitsevad U19 meistrid. Eesti jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uibopuu kinnitas, et hetkel on raske öelda, millal selgub otsus Eesti edasipääsemise kohta. Oma rolli mängivad sündmuste käigus koroonaviirusest tingitud piirangud.

«Kõige pealt hakkab UEFA vaatama, kes meeskondadest osalevad ja kes mitte. Möödunud aastal pääsesime edasi, sest oli loobujaid, kelle koht jäi üle. Oma tavapärase reitingu järgi me ei oleks mängudele saanud,» meenutas Mihkel Uiboleht. Tänavu on olukord samasugune ja enne augustit Uiboleht kindlat vastust ei prognoosi.

Tihe konkurents

Tammeka noortetöö juht Mario Hansi jäi laupäevase mängu osas rahule mitte üksnes võidu, vaid mängupildiga. «Minu jaoks oli võidust veel tähtsam see, kuidas meie meeskond mängis,» rääkis Mario Hansi.

«Proovisime palli valdamisega jõuda vastaste väravateni, saavutades need õige jalgpalli loogikaga, mitte lihtsalt läbi juhuse. Hindasin kõrgelt meeskonna julgust mängida palliga, nad olid väga liikuvad ja võtsid vastutust,» lisas Hansi.

Rahvusvahelist kogemust on Hansi sõnul alati vaja. «See rikastab Eesti jalgpalli kultuuri ja peame vaatama oma mätta otsast kaugemale. Suures jalgpallimaailmas mängimine näitaks hästi ära, kus me tegelikult oleme,» lausus Hansi.