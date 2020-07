Tartu ülikool korraldab koos USA instituudiga tipptasemel veebikonverentsi

Konverentsi rahvusvahelise korralduskomitee Eesti esindaja on Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia professor Margus Pedaste. Tema sõnul on konverentsi jõudmine Tartusse suur tunnustus nii Eesti haridus- ja tehnoloogiavaldkonna saavutuste kui ka Tartu Ülikoolis jõudsalt areneva haridustehnoloogia töörühma kõrgetasemelise rahvusvahelise teadustöö eest. «Veebikonverentsi korraldamine on paras logistiline pähkel, sest meie kuulajaid ja ettekandjaid on paljudest ajavöönditest, aga usun, et oleme teinud head tööd ja tuleb sisukas üritus,» ütles Pedaste.