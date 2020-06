Galerii ⟩ Tartu avab homme uue mänguväljaku

Puhkealal on terviserada seenioridele, liikumisteed pisematele jalgratturitele ning asfaltpinnad on kaetud asfaldimängudega. Lapsed saavad ohutut liiklemist õppida väljakut ümbritseval asfaltteel, mis on tähistatud teekattemärgistuste ja liiklusmärkidega, teatas Tartu linnavalitsus.