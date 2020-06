Ringlusrattad sõitsid aastaga ligi 2,5 miljonit kilomeetrit

«Rattaringluse esimest aastat ilmestavad kasutajate suur huvi ning järjepidev süsteemi parandamine. Tartu jaoks oli ainuõige otsus avada rattaringlus üle linna, nii rajati parklaid kõikidesse linnaosadesse ja tähtsamate huvipunktide lähedusse. Eesmärk on kasutajate poolt hästi vastu võetud teenust järjest edasi arendada: ehitada uusi parklaid nii linna kui ka koostöös naaberomavalitsustega linnapiiridest väljapoole,» rääkis abilinnapea Raimond Tamm.

Ringlusrattad on linlaste ja turistide seas populaarsed liikumisvahendid. Kõige aktiivsem kasutaja on läbinud rattaringluse rattal üle 4700 kilomeetri ja veel neli kasutajat on ületanud laenuratastega 3000 kilomeetri piiri.