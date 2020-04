Intervjuu ⟩ Elva kohvikutepäeva ja Südaööjooksu korraldaja Marek Pihlak jääb kriisis positiivseks

Kas enne eriolukorda inimesi oli juba registreerunud?

Ja, pühapäeva hommikuse seisuga on 52 osalejat, meil on tavapäraselt kavas nii lastejooksud kui ka kepikõnd.

Aga inimesi jookseb väljas rohkem?

Jah, Elvas ja mujal Eestis on tõesti kõndimas, liikumas ja jooksmas väga palju inimesi, mis on väga positiivne. Regulaarne liikumine ja treening aitavad füüsilist vormi hoida ja tervena püsida ning hoida kriisiolukorras positiivset ellusuhtumist

Lisaks jooksule korraldate ka Elva kohvikutepäeva. See peaks toimuma 11.juulil.

Sellega on seis veidi parem. Sõltuvalt aastast on ligi 3000 inimest, kes kohvikuid külastama tulevad. Aga eks näha ole, kas nii suurt sündmust lubatakse korraldada või tulevad samuti virtuaalkohvikud 

Kuidas ennast teadmatuses ikka positiivsena hoiate?

Mina olengi positviine inimene, see on paramatus, kui sel aastal asjad ära jäävad. Kõik ei sõltu meist. Ja kui saame sündmust teha, on eesmärk, et see oleks võimalikult hästi korraldatud.

Kas sponsorid või koostööpartnerid ka juba reageerinud on?

Sellel rindel pole me praegu üldse ühendust võtnud ja ootame aprillikuu lõpuni. Ega firmadel, kellel on tulnud töötajaid koju saata, pole ka lihtne sporti või teisi sündmusi toetada.

Ja kuidas ennast ise praegu vormis hoiate?

Esimesel nädalal tegin aiatöid, olen käinud jooksmas, teinud jõuharjusi, spordiklubi Altia lastele treeningvideosid ja -kavu. Oleme treeninguteks ka virtuaalkujul võimalusi otsinud ning erinevaid väljakutseid teinud.

Kuidas virtuaaltrennid on toimunud?

Me ei tee neid vahetult otse, vaid saadame videod harjutustega, et lastel oleks võimalikult lihtne treening läbi viia ja nad ei peaks kogu aeg nutivahendi taga olema.

Ja lapsed teevad kaasa?

Tagasiside lastevanematelt on olnud positiivne. Harjutused on olnud väga head ja isegi terve pere teeb kaasa. Eks see annab lapsevanemale ka motivatsiooni liigutamiseks. Loodame, et laste sporditee ei katke, kui pere rahaline seis kriisi tõttu tunduvalt halveneb. Iga spordiklubi peaks selliseid peresid märkama ja aitama ning inimesed, kel on võimalik, toetama raskesse olukorda sattunud klubisid.

Milliseid vahendeid jõuharjutusteks kasutate?

Pigem ikka teeme harjutusi oma keha raskusega, meil on hea pagas, mis aastatega on kogunenud. Ei ole vaja 100 kilogrammi rasket kangi, lapsed on leidlikud. Oleme saanud video, kuidas raamatuid täis koolikotiga harjutusi sooritada.

Ja millega Te ise praegu oma aega sisustate?

Tegevust ikka jagub. Hommikupoolikutel on koolitöö, õpetajatega koosolekud, laste õppetükid, siis tegutseme oma aias, käime liikumas. Loeme, lahendame ristsõnu, teeme süüa – tavapärased tegevused. Ma imestasin, kui karantiini alguses tekkis üles küsimusi, mida kodus teha, soovitati lugeda, liikuda piisavalt, perega aega veeta. Kõik tegevused, mida saab ka tavalisel päeval teha, selleks ei pea eriolukorda ootama

Kas õpetaja roll praegu on keeruline?