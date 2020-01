Fotod: kadunud Siimu maastikuotsingud täna vilja ei kandnud

Siimu kadumisest teatasid 16. jaanuari õhtupoolikul politseile tema lähedased, kel ei õnnestunud Siimuga kontakti saada. Politsei märgib, et Siimule on välja antud relvaluba ning suure tõenäosusega on tal isiklik seaduslik tulirelv kaasas. Kogutud info põhjal võib ta olla ohtlik iseendale, mitte kõrvalistele, rõhutas politsei.

Kadunud Siimu otsingud. FOTO: Jürgen Puistaja

Piirkonnapolitseinik Alik Säde on varem öelnud, et kuigi sarnase mehe nägemisest sai politsei vihjeid Eesti eri paigust, ilmnes kontrollimisel, et tegu ei olnud siiski otsitava mehega. Elva vallas Rebaste küla kandis, kus meest teadaolevalt viimati nähti, on seni kohalike jahimeeste ja teiste abil kontrollitud kohti Pikasillast Paluperani ja Rõngust Pukani.