Maakool keset metsi annab võimaluse lastele, kellega linnakoolid hätta jäävad

Tillukeste maakoolide sulgemine on muutunud niivõrd tavapäraseks, et kui mõni järjekordne paarikümne õpilasega haridusasutus uksed kinni peab panema, tekitab see protesti vaid kohalikes inimestes, kuid linnas elav «laiem avalikkus» võtab seda kui maapiirkondade tühjenemise paratamatut kaasnähet. Siiski on veel küllalt maakoole, mis kõige kiuste pole nõus valget rätikut ringi viskama, vaid otsivad võimalusi jätkata hariduspõllu kündmist ka tulevikus.