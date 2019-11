Keskerakondlase kiri: miks abilinnapea erakonnale maksu ei maksa?

Juba septembri lõpust alates on palju juttu Keskerakonna Tartu piirkonna uuest juhist ja tegevusest. Piirkonna koosolekul siiski valiti rahva poolt Jaan Toots piirkonna esimeheks häältega 88:14, aga mitte Monica Rand. Milles küsimus: kui revident luges ette aruande, siis tuli avalikuks, et suuremad maksuvõlglased erakonna ees on Monica Rand, Triin Lukk ja veel mõned persoonid.

Randa soovitas kandidaadiks Aadu Must, kuid rahva meeleolu saalis oli küll väga kuri, sest kuidas siis uueks juhiks kandideerib nii ebausaldusväärne inimene. Ja tulemus oligi käes: rahva otsus oli, et Monica Randa, Triin Lukki ega Aadu Musta ei valitud kuhugi, see tähendab ka mitte juhatusse. Rahvas andis nende tegevusele häbistava hinnangu.

Rand põhjendas võlgnevust, et tema on panustanud valimiskampaaniate ajal ostetud asjade, küpsiste ja jumal teab millega, kokkuvõttes suuri summasid ja seega tema ei näe midagi halba, et tal abilinnapeana on erakonnale maksud maksmata. Kuid kus on kuludokumendid selle kohta, ostutšekid ja muu?