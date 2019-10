Vanemuise suure ja väikese maja ees muutus parkimiskorraldus

Sissesõit Vanemuise suure maja ette on enne etendust publikule keelatud. Sellise korraldusega tagatakse, et kõigi teatrikülastajate saabumine suurde majja on ohutu ja esinduslik. Lisaks välditakse sel moel parkimist selleks mitteettenähtud kohtadele, mis takistaks ohu korral majale ligipääsu ka näiteks päästjatel või politseil.