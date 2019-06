Annelinna gümnaasiumi ligi kümme miljonit maksev remont algab peatselt

Kooli välialad ehitatakse nii, et need pakuksid õpilastele võimalikult palju liikumisvõimalusi. U-kujulise koolihoone sisehoovi rajatakse lava ning selle ette astmestik koos ronimis- ja ilualaga. Sisehoovi saab kasutada nii õues õppeks kui ka vahetundide veetmiseks. Hoovialale ehitatakse ka loodusliku muru ja viie meetri kõrguse piirdega jalgpalliväljak ning ümbruskonna kruntidele on projekteeritud spordi- ja puhkeväljak, kuhu tuleb kaks korvpalliplatsi, välijõusaal, jalgrattasõiduplats ja parkuuriväljak. Koolihoovi lõunapoolsele alale on kavandatud kuni kolme meetri kõrgune kelgumägi.