Pärast 20 aastat taas suuskadel. Tõeline maraton käib võidu päikeseloojanguga

Ilm. Laupäevane soe hävitas maapinda katvat lumikatet kui piraajaparv vette kukkunud rümpa. Õudne! Mis olud valitsevad Tartu maratoni rajal stardipäeva hommikul? See mõte ei andnud rahu ka pühapäeval stardi poole sõites. Tsiteerides endist head kolleegi Jüri Saart, siis Otepääle sõites tundus uskumatu, et maraton võiks toimuda. Rajal tundus aga uskumatu, et keegi võis selles kahelda.