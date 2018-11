Nädala alguses maanteel hukkunud mees oli joobes

Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui Jõhvi poolt Tartu suunas sõitnud liinibussi juht märkas oma suunavööndis sõidurajal seisvat jalakäijat, kuid bussijuht ei jõudnud enam õnnetust ära hoida ja toimus kokkupõrge. Paraku sai jalakäija niivõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Bussis viibinud ligi 20 reisijat viga ei saanud. Politsei selgitas sündmuskohal, et Scania bussi juhtinud 61-aastane mees on kaine ja omab juhtimisõigust.