Sotsiaaldemokraadid: Tartu võtku lasteaiatoidust üks euro enda kanda

Volikogu revisjonikomisjoni esimehe Kadri Leetmaa sõnul peab lisaeelarve keskenduma linna prioriteetidele, milleks on lapsevanemate parem toimetulek. «Reformierakond ja Keskerakond on kahjuks ära unustanud koalitsioonileppesse kirja pandud lubaduse ohjata lasteaiatasude tõusu,» märkis Leetma. «Lasteaia kohatasu on seotud miinimumpalgaga ning kui linnavalitsus midagi ette ei võta, siis tõuseb see Tartus järgmisel aastal 75 euroni kuus.» Lisaks kohatasule tuleb lastevanematel maksta ka toiduraha, mis kokku tähendab ühe lapse kohta enam kui saja euro suurust kulu.

Heljo Pikhofi sõnul on sotsiaaldemokraatide ettepanek üheselt ka laste tervisliku toitumise huvides, mis ühtlasi paneb lasteaias ja koolis käivad lapsed võrdsemasse olukorda. «Loodame, et volikogu enamusel jagub kindlameelsust selle muudatuse poolt hääletada. Vastasel juhul on oht, et osa vanemaid loobub lasteaias pakutavast hommikusöögist või õhtuootest selleks, et kuludelt kokku hoida,» ütles Pikhof. Tegu on meetmega, mis panustab meie laste tervisesse ja mida ei saa ka kuidagi väärkasutada, lisas ta.