Aina kõrgemale kummuva päiksekaare all ja tärkavate lehtede varjus leidub üha rohkem käsikäes ja ühte jalga astuvaid südameid. Kõlagu see iganenud klišee kord veel, ent kevad on armumiste aeg! Seda paslikum on alanud kevadesse Tartu Uue Teatri uuslavastus «Sajand armastuskirju».