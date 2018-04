Uues Teatris esietendub lavastus päris inimeste päris armastuskirjadest

Lavastuse loojad ja esitajad on Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 11. lennu lõpetanud Liisu Krass ning Londonis näitlemist õppinud Liisa Linhein. Lavastuse kunstnik on Kalju-Karl Kivi.

Liisu Krassi ja Liisa Linheina sõnul on armastuskirjad nende jaoks omamoodi kultuuripärand, mis vajab hoidmist, säilitamist ja jagamist. Näitlejad kogusid inimestelt nii tänapäevaseid kui vanu armastuskirju. Lavastus uurib, kuidas on selle sajandiga muutunud armastuskirjad, mida eestlased teineteisele saadavad? Tehnilised vahendid on muutunud, inimesed ja nende unistused on aga jäänud samaks. Või on ka see muutunud?