Tartu Kutsehariduskeskuse direktoriks valiti Tõnis Lukas

Linn soovib, et Tartu Kutsehariduskeskus paistaks Eesti haridusmaastikul senisest rohkem välja ning toimuks tihe koostöö teiste haridusasutuste ja ettevõtetega.«Direktor peab suutma õpetajatel silmad särama panna ja ka iga õpilane koolis peab teadma, kes on direktor. Olen veendunud, et kolmest vestlusele kutsutud kandidaadist on just Tõnis Lukas selline inimene,» ütles konkursikomisjonis õpilasi esindanud Andri Võsokovski.