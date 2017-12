Fotod: Mammastes hukkus liiklusõnnetuses juhtimisõiguseta ja lahtise turvavööga mees

Põlva vallas Mammaste külas Põlva – Reola tee 3. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetusest teatati häirekeskusele õhtul kella 21 ajal. Esialgsetel andmetel oli sõiduauto Opel Calibra liikunud Põlva poole, kui selle juht kaotas lauges kurvis kontrolli oma sõiduki üle ja sõitis paremale poole teelt välja, paiskus vastu teetruupi ning maandus küljel. Sõiduki roolis olnud 35-aastane mees hukkus sündmuskohal.

Politsei selgitas, et juht viibis autos üksi ega olnud turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud. Samuti puudus mehel juhtimisõigus. Sündmuskohal töötavate politseinike sõnul on tee-ja ilmastikuolud sündmuskohal head. Tee õnnetuspaigas on asfaltkattega, soolamärg ning hea nähtavusega. Suurim lubatud kiirus sel teelõigul on 90 km/h.

Mehe täpne surma põhjus ja terviseseisund ilmneb kohtuarstlikul lahangul. Surmaga lõppenud õnnetuse muud üksikasjad selgitatakse edasises uurimises.

Kagu politseijaoskonna politseileitnant Andres Kirsing sõnas, et kuigi mees oli varem karistatud korduvate juhtimisõiguseta sõitude pärast, ei vähendanud see paraku tema riskeerivat käitumist liikluses. «Lahtine turvavöö, arvatavalt liigsuur kiirus kurvis ja kangekaelne sõiduhimu hoolimata juhtimisõiguse puudumisest on need tegurid, mille tõttu olid tänaõhtuse liiklusõnnetuse tagajärjed sedavõrd traagilised,» sõnas Kirsing ning avaldas seejuures kaastunnet hukkunu lähedastele.