Medicum on Tartust läinud, Tasku perearstid koonduvad tervisekeskuseks

Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik ütles, et jah – juba eelmise aasta lõpul müüs Medicum oma Tartu tegevuse kahele firmale: hambaravi liikus Unimedi koosseisu ning muu eriarstiabi Qvalitase Arstikeskusele.

Meeldetuletuseks võib märkida, et just eelmisel nädalal teataski Qvalitas, et nende moodne keskus, kus töötavad nii eriarstid kui töötervishoiuarstid, on Kvartali kaubanduskeskuse kolmandal korrusel avatud.

Perearstid eelistasid Taskut

Medicumi juhatuse esimees /Liis Treimann

Tõnis Allik tunnistas, et algselt oli neil plaanis Tartus perearstiabiga siiski jätkata ning nad tegid oma Tartu kahele perearstile kui ka teistele Taskus rentnikena tegutsenud perearstidele ettepaneku kolida Kvartalisse. Perearstid eelistasid aga Taskusse jäämist ning ka nende enda perearstid otsustasid Medicumist lahku lüüa ja iseseisva praksise valida.

«Emotsionaalselt võib ehk tunduda, et kui personal otsustab lahku lüüa, et kas siis me ei ole suutnud pakkuda neile piisavalt head töökeskkonda või häid võimalusi,» arutles Tõnis Allik. «Ma siiski arvan, et põhjus ei ole see ning ma soovin nii meie tohtritele kui Tasku teistele perearstidele tuult tiibadesse. Pealegi – patsiendid ei kurda, sest nende arstid jäävad samasse kohta alles. Ka ei sattunud see otsus konflikti meie huvidega, kuna Medicumi põhiidee on keskenduda oma tegevusele eelkõige Tallinnas.»

Tasku meditsiinikeskusesse sisenedes näeb remondimehi ja kostub ehitusmüra. Veebisaidilt www.taskumeditsiinikeskus.ee saab iga inimene uurida, et seal töötavad Dr Monika Vask OÜ, Perearstid Pullerits & Gavronski OÜ, Perearst Hiie Karelson OÜ, Perearst Alla Kostina OÜ, Perearst Tarmo Peda OÜ, Perearst Tarmo Loogus OÜ, Dr Karpenko OÜ, Ämmamemand Kerli Kelder ja Trimed Töötervishoid ning telefoni teel end vastuvõtule registreerida.

Esmatasandi tervisekeskus

Medicumi juht Tõnis Allik oli kursis sellega, et Taskus tegutsevad perearstid on moodustamas esmatasandi tervisekeskust, kuna Medicumi perearstid Tallinnas Lasnamäel on selle tee just läbi käinud ja haigekassalt heakskiidu oma tegevusele paari kuu eest saanud.

Esmatasandi tervisekeskus tähendab ta sõnul kõrgemaid nõudeid ruumidele ja seadmetele, samuti tuleb esmatasandi tervisekeskuses laiendada teenuste ampluaad eelkõige ämmaemanda ja füsioterapeudi vastuvõtu osas.

Allik lisas, et ta mõistab niisuguse kontseptsiooni mõtet küll, kuna koondunud perearstid saavad üheskoos paremini üle probleemidest, mida tuleb ette kas asenduste organiseerimise, kollegiaalse toetuse ja teadmiste vahetamisega.

«Selliseid kvalitatiivseid momente on muidugi veel, ja kui perearstid koonduvad, siis mõte on ikka selles, et arstiteenuse kvaliteet paraneks.»

Ei ole aega

Tartu perearst Monika Vask ütles, et viimased päevad on olnud erakordselt töörohked ning patsientide vastuvõttude ja ehitajatega nõupidamiste vahel ei jää neil aega, et Taskusse vastloodud esmatasandi tervisekeskuse uudise üksikasju laiemale ringile jagada. Aga ta lubas seda teha tulevikus.

«Ma ei põikle üldse, hea asi saab valmis,» ütles ta.