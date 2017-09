Maaülikool valis Mait Klaasseni rektoriks kolmandat ametiaega järjest

Valimiskogu koosnes 229 liikmest, kellest valimistele tuli 170 liiget. Välja võeti 169 hääletussedelit. Valituks osutumiseks oli vajalik vähemalt 115 poolthäält.

Klaassen ise tänas ülikooliperet toetuse eest. Ta lisas, et tänab nii neid, kes hääletasid poolt, kui ka neid, kes jätsid hääletussedeli tühjaks, ehk hääletasid vastu. «Kui teil on mõtteid, kuidas ülikooli edasi arendada, siis rektoraadi uksed on kohtumisteks alati avatud,» pöördus ta hääletamata jätnute poole.

Tartu Postimehele kinnitas Klaassen, et peab toetust enda kandidatuurile piisavaks. Selline poolehoid annab tema hinnangul mandaadi minna edasi nii ülikooli struktuurireformiga, kui ka õppekavade uuendamisega.

Rektori uus ametiaeg kestab viis aastat ja see algab 1. jaanuaril 2018. Inauguratsioon koos ametiketi kaelapanekuga tuleb jaanuarikuus. Klaassen valiti rektoriametisse kolmandaks järjestikkuseks ametiajaks. Aastatel 1993 - 1997 oli ta samuti sama ülikooli rektor, kust ta suundus edasi haridusministriks Mart Siimanni valitsusse. Toona kandis õppeasutus nime Eesti Põllumajandusülikool. Vahepealsel ajal oli ta Võrumaa kutsehariduskeskuse juhataja, Võru maavanem ja riigikogu liige.