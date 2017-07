Holmi kvartali arhitektuurivõistluse tulemuste väljakuulutamine lükkus veel nädala võrra edasi

Tartu linnavalitsus kuulutas märtsis välja avaliku ideevõistluse Ülejõel asuva Holmi kvartali planeeringulahenduse leidmiseks. Tähtajaks laekus kaheksa tööd ning žürii pidanuks tulemused välja kuulutama 22. juunil. Nii ei läinud ning linnavalitsus andis teada, et tulemused tehakse teatavaks 12. juuliks. Paika pole pidanud ka see tärmin - nüüd on uueks kuupäevaks määratud 18. juuli.