Tartu linn küsib riigilt riigireformi tõttu maja

Linnavalitsus on volikogule ette valmistanud eelnõu, mille kohaselt taotletakse Tiigi 12 elamut riigilt linnale. Ehitismälestisena kaitstav elamu on ehitatud 1910. aastal, kinnistu valitseja on rahandusministeerium.

Riigikogu menetluses oleva maavalitsuste tegevuse lõpetamist käsitleva eelnõu kohaslet soovitakse anda maavalitsuste ülesanded ministeeriumidele või nende valitsemisala asutustele, kohaliku omavalitsuse üksustele ning kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks.

Eelnõuga muudetakse perekonnaseisutoimingute seadust selliselt, et Tartu linnale maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksusena pannakse Tartu maavalitsuse asemel perekonnaseisutoimingute tegemise kohustus. Toimingute loetelus on sündide ja surmade registreerimine, abielude sõlmimise ja lahutamise kinnitamine ning rahvastikuregistrisse sellest tulenevate perekonna- ja nimeõiguslikke muudatusi kajastavate kannete tegemine, rahvastikuregistrisse kantud andmete muutmine ja parandamine, perekonnaseisuandmetest rahvastikuregistri väljavõtete tegemine.