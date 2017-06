Galerii ja video: Tartus valmis Eesti rekordvõileib

Et võileivategu linlastele liiga jalgu ei jääks, asuti võileiba kokku panema ristkülikukujuliselt kokku pandud laudadel ehk üht pikka võileivasoolikat ei moodustatud, vaid see kulges kahes paralleelses reas.

Vingetest tuuleiilidest ja vahepealsest kergest vihmasajust hoolimata kogunes laudade ümber suur hulk rahvast, peamiselt põhikoolilapsi, kes said kell 14.04 korralduse «Kindad kätte, saiad lahti!» ja asusid innuga asja kallale. Siiski pidid korraldajad veel mitu korda südamele panema: enne kui võileib üle mõõdetud, sellega maiustama hakata ei tohi.

Kätel lasti käia ning juba 11 minutit hiljem anti pärast mõõtmist teada: Eesti rekord on sündinud ja senine tipptulemus ületatud enam kui 22 meetriga! Uueks rekordiks mõõdeti 224 meetrit ja 27 sentimeetrit võileiba.

Võileiva valmimisel hoidis silma peal Subway võileivapoodide 25-liikmeline meeskond. Sinna kuulunud Ander Iva tunnustas kõiki võileivameistreid ja tõdes, et ilma abilisteta poleks nad nii kiiresti rekordvõileiba kokku panna suutnud.

Ta möönis, et juhendada tuli noori siiski omajagu, sest paljude puhul oli näha, et sellise võileiva tegemisele pandi käed külge esimest korda. Samuti tuli jälgida, et keegi enne mõõtmist oma tehtud võileivaosa nahka ei paneks.

Keerulistest ilmaoludes ei lastud Iva sõnul end häirida, sest siht oli silmade ees selge: rekord tuleb ära teha, teist varianti pole! «Eesmärk sai täidetud ja on uhke tunne küll,» tunnistas noormees.

Subway esialgse kalkulatsiooni kohaselt kulus rekordõileiva tegemiseks 130 kilo värsket saia, 155 kilo köögivilju, 100 kilo lihatooteid, 48 kilo juustu ning 30 liitrit kastmeid.