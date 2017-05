Ehkki Variku kooli neljandas klassis õppiv Heidi-Ly Loid harjutas eile pealelõunal kooli võimlas palli korvi viskamist, passib see saal oma mõõtudelt vaid võrkpalli mängimiseks. Koolil on lootus kahe aasta pärast saada oma aja ära elanud võimla asemele kahe korvpalliplatsiga uus spordihoone.

Tartu põhikoolihoonetest ühes kehvimas seisus olev Variku kool on viimased aastad oodanud, mil jõuab järg nendeni ning linn ehitab euroraha toel koolimaja täielikult ümber. Et aga sealne pisike võimla on ajast ja arust, peab linnavalitsus selle remontimise asemel mõistlikumaks ehitada täiesti uus spordihoone.