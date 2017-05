Pildid: rehvipõleng Raadil tekitas paksu suitsu

Päästjad sõitsid tuld kustutama kella 17.35 paiku. Kohapeal põles umbes 10 ruutmeetri ulatuses rehve ja 20 ruutmeetril kulu. Kuna lagedal alal puhus üsna tugev tuul, oli oht, et tuli võib maastikku pidi edasi liikuda. Kella 18ks olid päästjad leegid kustutanud.

Kas põleng süttis kulust või rehvidest, pole esialgu teada. Küll aga on üsna kindel see, et süttimisel oli mängus inimese käsi.