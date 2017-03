Tüdrukud õppisid koos vanemate prouadega pirukat küpsetama

Hansa koolis õppiv Brenda Reinaru ütles, et ta teeb kodus sageli süüa ning talle väga meeldib kokk olla. Brenda on ainult 8-aastane, aga ta oskab valmistada juba kartulisalatit ning on koos emaga küpsetanud nii õuna- kui ka viineripirukaid.

Kolm toitu

Eilne kursus algas nii, et kokakooli juhendaja Ere Sepp selgitas kõigepealt lahti tööde järjekorra. Plaani võeti muretaigna plaadipiruka, tuunikalasalati ja kihilise küpsisepuru magustoidu valmistamine.

Seejärel kutsus ta kõiki käsi pesema, valas suure hunniku jahu keset lauda ja lõikas kõrvale vägeva kuubiku küpsetusmargariini. «Hakake nüüd pihta,» lausus ta.

Brenda Reinaru keskel. / Kristjan Teedema

8-aastane Brenda Reinaru ei kartnud nuga kätte võtta, kuna teadis hästi, kuidas seda tükeldamisel kasutada, kuidas margariini jahuhunniku keskel hakkida ja hakkida, kuni see jahuga seguneb. Teised tüdrukud mahtusid samuti külg-külje kõrval toimetama.

Siis tuli muretaignasse munade lisamise aeg, aga ühe lahtilöödud muna sisu veeres laua pealt lupsti põrandale, nii et kõik kohad olid lima täis.

Nüüd tormasid appi vanemad prouad, kes vanuse poolest võiksid olla neile tüdrukutele vanaemad või isegi vanavanaemad. Neid vanaemasid läks pärastpoolegi vaja, kui oli vaja lõikelaudu ja juusturiive pesta. Üks proua ütles küll nõudepesujutu peale kavalalt, et ta ei kuule hästi.

Uuel ajal uued nipid

Tähtvere päevakeskuse kokandushuvilised naised Asta Tamm ja Luule Aasmäe märkisid, et eks nüüdsel ajal on neilgi kokakoolist palju õppida. Näiteks sellest, et muretaignasse lisatakse kergitusaineks sorts äädikat, polnud nad oma elu jooksul midagi kuulnud.

Leili Vares ja Maret Jürgenson meenutasid aga, et näiteks juustu pandi vanasti ainult leiva ja saia peale – seda ei riivitud mitte kunagi ei lahtise piruka peale ega supi sisse nagu nüüd. Juust oli kallis kraam.

Koolivaheaja kokakooli mõtles välja Tähtvere seltsi asutajaliige Kadi Riive, kes nuputas, kuidas panna lapsed oma koolivaheaega sisukalt veetma. Et nad vaid arvuti taga ei istuks, vaid eluks ka midagi tarvilikku õpiks.

Et Kadi Riive oli õunaõuepäevadel saanud tuttavaks tähtverelase Reet Mauringuga, korraldati esimene kokakool eelmisel koolivaheajal Reet Mauringu isiklikus köögis. See osutus ülipopulaarseks, kõik ei mahtunud äragi.

Nüüd, kevadvaheajal saadi kaubale Tähtvere päevakeskusega, kus kokk Ere Sepp nõustus hea meelega lapsi oma eakate kokakursusele sisse laskma.

Kokkuvõtteks võib öelda, et eri põlvkondade esindajad veetsid üsna mõnusasti aega ja tühja kõhuga ei läinud neist keegi koju.