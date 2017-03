Kui mujal Eestimaal kohtab looduslikku lund praegu üsna harva, siis imekombel kattis metsavahelisi Kuremaa terviseradu täies pikkuses lumikate.

Nii mõnigi suusasõidul osaleja oli enne kohale tulemist arvamisel, et lund enam radadel pole ning ei vaevunud suuski kaasa võtma. Üks kostüümis neidis selgitas, et jäi veidi hiljaks just seepärast, et tuli kohale, nägi, et seal on lund ning käis siis kodust suuski toomas.