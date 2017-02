Maa-ameti juht ei kommenteeri Korbi kolimisplaane

Et maa-ameti peadirektor Tambet Tiits ei soovinud reporteriga telefonitsi vestelda, sai ta elektronkirjaga seitse küsimused, näiteks kas minister Korbi kava kolida riigiasutusi, sealhulgas maa-amet Tallinnast Tartusse on hea või halb plaan, kas pealinlastest maa-ameti töötajad on päri tartlasteks hakkamisega ja kas maa-ametil on lihtne Tartust vajalike teadmiste-oskustega uusi töötajaid leida.

«Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits ei pea õigeks anda kommentaare plaanide kohta, mida ei ole maa-ametile tutvustatud,» teatas kirjalikult vastuseks päringule maa-ameti pressiesindajat asendav haldusosakonna peaspetsialist Irja-Gea Kukk.