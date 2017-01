Uus buss alustas 6. liinil

«Teised kaks loodame ka lähinädalal liinile saada, praegu häälestatakse nendel bussidel töökorda reaalaja infosüsteemi,» ütles Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste.

Need on Tartus esimesed Euro 6 heitmenormidele vastavad linnaliinibussid, gaasibuss tähendab firma selgitusel võimalikult suurt keskkonnasäästlikkust. Buss kasutab mootorikütuseks vaid surumaagaasi (CNG). Isegi busside eelsoojendusseadmed töötavad maagaasil. Bussidel on sujuvat sõitu võimaldav kuuekäiguline ZF Ecolife automaatkäigukast ja tõhus Põhjamaade kogemusel põhinev sõitjateruumi küte.

Igas bussis on 83 sõitjakohta, neist 31 istekohta. Uudsena on kolmele Tartu bussile lisatud kliimaseade suviseks ajaks ning sõitjateruumi turvakaamerad, mille kaudu saab bussijuht paremini jälgida ukseavasid uste sulgemisel ja bussis toimuvat.

Uued bussid tunneb hõlpsalt ära uuendusliku kujunduse järgi.