Oh, kurja: viirus lükkab ajateenijate eribusside esimese reisi edasi

«Sel nädalavahetusel jäävad meie ajateenijate esimesed reisid ära,» teatas Tartu linnapea Urmas Klaas. «Meile anti teada, et väeosas on viirushaiguse ägeda puhangu tõttu karantiin, kõik selle nädalavahetuse linnaload on tühistatud.»

Linnapea kinnitas, et uuel nädalal on Tartu tellitud bussid valmis reede õhtul Võrus aega teenivad tartlased koju tooma ning pühapäeva õhtul jälle teenistusse sõidutama.