Suusahullud korraldavad taas maratoni

Võistluse korraldaja MTÜ Suusahullud klubi esindaja Jaak Teppan ütles, et tänavune üritus on võrreldes varasematega eriline, sest pikal võistlusmaal on võimalik läbida tervelt 40 km. «Tõsise spordimehe jaoks ei ole suuskadel 40 kilomeetrit sõita midagi uut, aga teha seda õhtuhämaruses Tehvandi raskel kunstlumeringil on juba teine tera,» muheles Teppan.

Nii terve kui ka poole võistlusmaa start antakse Tehvandi staadionil laupäeva õhtul kell 17. Praegu ei ole veel lõplikult paigas, kui pikal võistlusringil suusatatakse, sest see sõltub ilmataadi lahkusest. Kindlasti saab ringi pikkus olema vähemalt kolm kilomeetrit, aga mitte üle nelja, täpsustas Teppan. Suusasõit toimub klassikalises tehnikas.

Esimene Suusahullude öömaraton peeti 2013. aastal, mil kehvade lumeolude tõttu jäi ära Tartu suusamaraton. Otepää kunstlumest suusarada võimaldas uudse formaadina toona maratoni maha pidada ning võistlusest on nüüdseks saanud traditsioon.

Registreerimine on avatud terve nädala jooksul ja korraldajad ei jäta pealtvaatajaks neidki, kes alles laupäeval kohapeal otsustavad starti asuda. Lähemat infot saab suusahullude kodulehelt www.suusahullud.ee.