Tartu esimesi suuremaid tä­­na­­vusi kultuu­­riüritusi on «Filmiaasta nädalalõpp». See algas pühapäeval ja lõpeb täna Tartu Elektriteatris, mille juht ja visionäär Andres Kauts avas ukse uude aastasse Tartu Uue Teatri majas teadmisega, et kino tuleb sisustada tänavu mujale. Uue kodu otsimine on alanud.