Tartu läheb bussihankega uuele ringile

Volikogu andis tänasel istungil linnavalitsusele loa korraldada riigihange, et leida Tartu linnaliinidele vedaja kümneks aastaks alates 2019. aasta juulist.

Käesoleva aasta märtsis väljakuulutatud hange tõi kaasa vaidlustused ning seetõttu tuli pikendada kehtivat lepingut senise vedaja Sebega 2019. aasta juuni lõpuni, algselt pidi see lõppema tuleval suvel.

Pakutavad bussid peavad olema uued ja madalapõhjalised. Kütusena on lubatud kasutada gaasi ja teisi keskkonnasäästlikke lahendusi nagu näiteks elektri- või hübriidbussid.

Diiselkütust või bensiini kasutavad bussid ei ole lubatud.

Paralleelselt uue hankeprotsessiga on käimas ka praeguse liinivõrgu analüüsi ettevalmistamine.

Opositsiooni kriitika pälvis just see viimane osa. Näiteks IRLi fraktsiooni juht Jüri Kõre ütles, et hanke keskmes on buss, aga peaks olema inimene. Ta väljendas kartust, et nimetatud analüüsi rakendamine, et pakkuda inimestele sobivamat teenust, võib saada takistatud, kui uue hankega on veomahud lukku löödud.

Peale selle tõstis IRL veelkord teema, kas kavandatud lepinguperiood on ikka linnale parim, võinuks kaaluda lühemat perioodi.