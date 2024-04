Talgujuht Eveliis Padar selgitas, et uute ja vanade kortermajade vahele jäävale alale on aastatega kokku tassitud kõikvõimalikku sodi. «Siin on kõike alates tavalisest väikesest prügist kuni kodumasinateni välja,» rääkis Ränilinna talgujuht. Ka leidub seal haljasaladel mitmesugust sodi, mille ilmselt on Variku viaduktile sõitjad autoaknast välja visanud. «Kui autoga mööda sõita, ei jää midagi silma, aga siin iga päev jalutades leiab pidevalt lilleniidult mõne plastpudeli või papptopsi, mis selgelt on autoaknast välja virutatud,» lisas Padar.