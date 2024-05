Tänavu lavakunstikooli lõpetajatest tuleb kaks Vanemuisesse ja üks Uude Teatrisse

Vanemuises valmib suvelavastus «Kuninga käsk», mille proovides osaleb kaks uut noort vanemuislast. Need on Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli näitleja õppesuuna tänavused lõpetajad Kristin Prits ja Rasmus Vendel. Samast lennust on veel üks Tartusse tulija – Juhan Soon, keda saab vaadata Uue Teatri lavastustes.