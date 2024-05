Naine märkis, et mobiiliga saab politsei kodulehel küll klienditeeninduse järjekorranumbri võtta, kuid sellest pole mingit kasu olnud, sest kahel päeval järjest, teisipäeval ja kolmapäeval, on ta pärast tunnist ootamist pidanud tööle tagasi minema. PIN-koode ta aga ei saanud, ehkki ID-kaart on igale eestlasele kohustuslik ja igapäevasteks toimetusteks hädavajalik.