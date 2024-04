Elva valla ehitisregister on taotlustega üle ujutatud

Elva arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Jaanika Saare sõnul hakkab olukord paranema mai alguses, sest 22. aprillil alustab Elva vallavalitsuses tööd uus ehitusspetsialist. «Kahetsusväärselt on ehitusspetsialisti puudumine kaasa toonud olukorra, kus tehtava töö maht on oluliselt ületanud ajutise asendamisega pakutavat tööjõudu,» ütles Saar. Ta lisas, et on inimesi menetlustähtaegade pikenemisest ka isiklikult teavitatud.