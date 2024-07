Tartu tulemine Kuidas tekkis ja kujunes meie linn pärast jääaegu

Selle peal on hilisem devoni mere põhjasete punakaspruunist liivast ja savist, mille hilisemad jääajad on kokku pressinud suhteliselt pehmeks ja vee poolt kergesti uhutavaks liivakiviks. Seda võib näha Tartus ujula taga kalmistute all, aga ka siin-seal Tähtvere ja Kalevi tänava hoovide järsemates nõlvaseintes või isegi uuristatud keldrites. Muidu on ta hilisemate varisemiste, setete ja orgaanikaga kaetud.