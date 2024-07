GALERII Luunja mõisapäevade algust tähistas näituse avamine ja pauguga vihmavaling

Saaremaa juurtega saksa kunstnik ja illustraator Thomas Scheileke (59), kes elab Tallinnas ja on Eesti Vabariigi kodanik, on Saksamaal tuntud peamiselt oma ulmeteemaliste töödega. Eestis on ta avaldanud kaks saksa keele õpperaamatut, illustreerinud lasteraamatuid, teinud pilte ja koomikseid sellistele ajakirjadele, nagu Täheke, Hea Laps ja Minu Maailm. Muide, kunstnik peab koomiksite joonistamist üsna igavaks võrreldes oma muu loominguga.