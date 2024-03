EKRE volinik: kas linna toetatud lennuliin on kliimaneutraalne?

Arupärimine on esitatud abilinnapea Raimond Tammele.

Teatavasti on lennundus väga suure CO₂ jalajäljega, kus sõltuvalt lennuki tüübist saame rääkida sadadest kilodest üheainsa lennu kohta. Võimul oleva koalitsiooni otsusega suureneb CO₂ emissioon oluliselt, mis on otseses vastuolus võimul oleva koalitsiooni keskkonnapoliitikaga, märgib arupärimise esitaja.

Arupärimine on pikemat laadi. Muu hulgas peab Tamm vastama küsimusele, milline on täpne ja teaduspõhiste uuringutega tõendatud mõju, mida lennuliikluse müra, õhusaaste, CO₂ emissioon ning keemilised heitmed hakkab avaldama Tartu ja selle lähiümbruse elusloodusele, nagu pesitsevate lindude heaolule, õrnemate taimeliikide heaolule ja loomastiku heaolule.

On ka küsimus, kuidas energiamahuka, fossiilkütusel liikuva transpordivahendi lisamine Tartu transpordilahenduste hulka aitab edendada keskkonnateadlikumat käitumist ja taastuvenergia kasutamist. Ning: kas Tartu linn suunab teadlikult inimesi oma mugavuse nimel kliimat kahjustama? Kas just kultuuripealinn roheline Tartu mitte ainult et keeldub võitlemast kliimakatastroofi vastu, vaid loobib selle lõkkesse puid juurde?